Норманн: если бы действовали умнее, в наши ворота бы не назначили пенальти

Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура РПЛ с «Краснодаром».

«Не знаю, хорошего ли результата добился «Ростов». Конечно, всегда хочется побеждать. Сегодня мы были недостаточно настойчивы и совершили несколько ошибок. Думаю, если бы мы действовали немного умнее, в наши ворота бы не назначили пенальти. Возможно тогда бы «Ростов» получил три очка.

В оставшихся играх мы сделаем всё возможное для того, чтобы попасть в пятёрку лучших в РПЛ. Сейчас нам нужно сконцентрироваться на следующем матче», — сообщил Норманн.

Напомним, в матче 27-го тура РПЛ «Ростов» сыграл вничью с «Краснодаром». Игра завершилась со счётом 1:1. Виктор Классен забил гол в ворота ростовчан с пенальти после фола Ивана Новосельцева на Уроше Спаиче. Ничью для хозяев вырвал Эльдор Шомуродов, удачно замкнув подачу Романа Ерёменко.