Шомуродов: «Ростов» должен был побеждать дома

Нападающий «Ростова» Эльдор Шомуродов прокомментировал ничейный результат матча 27-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (1:1).

«Я не очень доволен результатом. Сегодня столько болельщиков пришли на стадион. Дома мы должны были побеждать. У всех команд, в том числе и у «Ростова», бывают спады. Думаю, в следующих матчах мы сыграем намного лучше.

У «Ростова» по-прежнему остались шансы сыграть в еврокубках. Мы ещё можем получить такое право через чемпионат. Кроме того, у нас есть возможность выиграть Кубок России», — передаёт слова Шомуродова корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

«Краснодар», набрав 47 очков, остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Ростов" (37) — на 7-м месте.