Жена Ракицкого: ты не умеешь по-другому, мой чемпион

Ольга Ракицкая, жена защитника «Зенита» Ярослава Ракицкого, в «Инстаграме» поздравила мужа с завоеванием чемпионского титула. Питерцы гарантировали себе золотые медали за три тура до окончания сезона.

«Ураааа! «Зенит» — чемпион России! У меня не было ни одного сомнения по этому поводу! Ты не умеешь по-другому! Мой чемпион», — написала Ольга Ракицкая.

Для «Зенита» этот чемпионский титул стал пятым в истории. Ранее сине-бело-голубые выигрывали первенство России в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах.

Ракицкий перешёл в стан сине-бело-голубых в минувшее зимнее трансферное окно из донецкого «Шахтёра». 29-летний защитник в восьмой раз станет чемпионом Украины, если «горняки» останутся на вершине турнирной таблицы УПЛ до конца кампании.

В последних трёх турах нынешнего сезона Премьер-Лиги «Зенит» на своём поле сыграет с ЦСКА (12 мая) и красноярским «Енисеем» (26 мая), а также проведёт выездную встречу с «Ростовом» (19 мая).