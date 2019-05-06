Морозов: «Динамо» немного не хватает психологии победителей

Защитник московского «Динамо» Григорий Морозов прокомментировал ничейный результат (2:2) в матче 27-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Думаю, нам немного не хватает психологии победителей. Поэтому зарабатываем ненужные стандарты, с одного из которых и пропустили нелепый гол. Нужно держать концентрацию до последних минут и не пропускать такие мячи», — цитируют Морозова «Известия».

«Матч с «Динамо» был крайне важен для нашей команды. Жаль, что мы не сумели победить. Тем не менее мы сохраняем шансы на то, чтобы попасть в Лигу чемпионов», — добавил нападающий ЦСКА Такума Нисимура.

ЦСКА, набрав 45 очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (30) — на 12-м месте.

В следующем туре ЦСКА на выезде сыграет с «Зенитом». Матч состоится 12 мая. «Динамо» 10 мая предстоит домашняя встреча с «Ростовом».