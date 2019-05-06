Луческу: надеюсь, Семак будет работать в «Зените» 12 лет — как я в «Шахтёре»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал победу петербургской команды в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги, а также оценил вклад наставника клуба Сергея Семака в успех сине-бело-голубых.



«Абсолютно заслуженный триумф «Зенита». Я и перед началом сезона предполагал, что он победит, так как конкуренты не усилились. Семак показал себя с лучшей стороны, а футболисты оказались мотивированы сильнее конкурентов.



Искренне написал Семаку после победы: «Браво!» И, конечно, отправил сообщения многим футболистам, с которыми работал. Дзюбе лично позвонил и сказал: «Ты – лучший». Конечно, он заслужил это золото, как и весь «Зенит».



Верил ли, что Семак станет топ-тренером? Конечно. Когда я покинул «Зенит», сказал, что Семак будет лучшим тренером для команды. Может быть, Сергей будет работать в клубе 12 лет – как я в «Шахтёре». Надеюсь на это», — цитирует Луческу «Спорт-экспресс».



Луческу возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Под его руководством сине-бело-голубые финишировали третьими в Премьер-Лиге, на одно очко отстав от ЦСКА и на восемь – от «Спартака».



«Зенит» досрочно стал чемпионом России по итогам 27-го тура. Петербургский клуб завоевал чемпионский титул Российской Премьер-Лиги в пятый раз в своей истории. Ранее «Зенит» становился чемпионом в 2007, 2010, 2012 и 2015 годах. По количеству чемпионских титулов петербургский клуб уступает только ЦСКА (6) и «Спартаку» (10).

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