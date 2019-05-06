Касильяс: я со счастливым сердцем, а вы?

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в социальной сети сообщил, что он идёт на поправку. Напомним, 1 мая на тренировке «Порту» у него случился сердечный приступ. Футболист был доставлен в один из госпиталей Порту, где ему была сделана операция. Сейчас его жизни ничто не угрожает. Из-за перенесённого хирургического вмешательства 37-летний вратарь может завершить карьеру игрока. У него остался ещё один год контракта с клубом.

«Доброе утро! Я со счастливым сердцем, а вы? Продолжаем улучшение!» — написал Касильяс в «Твиттере».



Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. Ранее футболист долгое время защищал цвета «Реала». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.