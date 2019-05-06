Минское «Динамо» может досрочно расторгнуть контракт с Тигиевым

Минское «Динамо» может досрочно прекратить сотрудничество с защитником Георгием Тигиевым, сообщает Football.By. Российский футболист не попал в заявку на выездной матч 6-го тура со «Слуцком». В нынешнем сезоне на счету Тигиева пять матчей в высшей лиге чемпионата Беларуси.

Напомним, что защитник перешёл в минское «Динамо» из стана «Крыльев Советов». За самарский клуб в этом сезоне Тигиев провёл два матча в чемпионате и две игры в Кубке России. 23-летний игрок осенью прошлого года перешёл в самарскую команду из «Спартака» на правах аренды.

Минское «Динамо» под руководством Романа Пилипчука после шести сыгранных матчей занимает в турнирной таблице чемпионата Беларуси седьмое место с 10 очками в активе.