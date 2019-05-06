Д. Реднапп: кажется, Сульшер не соответствует масштабу поставленной задачи

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии, а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Реднапп поделился мыслями о положении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.



«Я ни в коем случае не желаю Сульшеру неудачи, но уже сейчас кажется, что он не соответствует масштабу задачи, которая стоит перед ним. Мы не знаем, пытался ли «Юнайтед» заполучить Почеттино, но Вудворд должен задуматься, не совершил ли он ошибку.



Сульшеру доверили один из крупнейших брендов в мире спорта. «Юнайтед» не становился чемпионом уже шесть лет. Уле окажется под огромным давлением, если в октябре команда вновь окажется на шестом месте и будет отставать от первой четвёрки на несколько очков», — цитирует Реднаппа Metro со ссылкой на Daily Mail.



Накануне, 5 мая, «Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Хаддерсфилд Таун» в 37-м туре английской Премьер-лиги и потерял шансы на выход в Лигу чемпионов по итогам сезона.

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