Г. Невилл: «МЮ» сейчас — это вообще не команда, мне ничего в нём не нравится

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне эксперт на британском телевидении Гари Невилл раскритиковал «красных дьяволов» после ничьей в матче 37-го тура английской Премьер-лиги с «Хаддерсфилд Таун» (1:1).



«Соперником „Манчестер Юнайтед“ был „Хаддерсфилд“, который боролся за выживание весь сезон. Вы смотрите на них и видите, что у них недостаточно высокий уровень, и тем не менее за ними интереснее наблюдать, чем за „Манчестер Юнайтед“.



Мне вообще ничего не нравится в нынешнем „МЮ“. Это просто ужасно. Посмотрите на них. Это самая унылая группа людей. Любой главный тренер хочет, чтобы его команда нравилась. Я смотрю на Сульшера и не могу представить, что ему нравится эта команда. Это вообще не команда. Это напоминает мне „Тоттенхэм“ до Почеттино, который не имел реального командного духа, а был разобран по частям. Уле нужно следовать примеру Почеттино. Также клубу нужен опытный спортивный директор, который мог бы собрать команду, а не разобщённую группу», — приводит слова Невилла Sky Sports.