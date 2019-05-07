К. Шмейхель: не думаю, что «Манчестер Сити» проиграет в следующем матче

Вратарь «Лестер Сити» Каспер Шмейхель прокомментировал результат матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (0:1).



«Мы крайне усердно работали, но испытывали некую тяжесть в ногах. Мы не должны были давать Компани время сориентироваться на краю штрафной. „Манчестер Сити“ — команда высшего класса, мы проиграли потенциальным чемпионам. Я не думаю, что „горожане“ потерпят поражение в следующем матче», — приводит слова Шмейхеля BBC.



«Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко. «Лестер Сити» (51) — на 9-м месте.

В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.