«Витория Сетубал» проиграл «Боавиште», получив 3 красные карточки за 6 минут

В 32-м туре чемпионата Португалии «Витория Сетубал» дома разгромно уступил «Боавиште» — 0:3.

На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Жозе Семеду. Вскоре нападающий Юсуфа Нджи вывел гостей вперёд. На 71-й минуте второе прямое удаление заработал форвард «Витории» Зекинья. Через пару минут вторую жёлтую карточку получил Хондер Кадис и оставил хозяев ввосьмером.

На 90-й минуте Пердигао увеличил преимущество «Боавишты». Точку в матче на 12-й минуте компенсированного времени поставил Густаво Сауэрбекк.

Безвыигрышная серия хозяев достигла четырёх матчей, с 33 очками они занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Боавишта» одержала третью победу в четырёх матчах и поднялась на 11-ю позицию.