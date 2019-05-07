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«Витория Сетубал» проиграл «Боавиште», получив 3 красные карточки за 6 минут

«Витория Сетубал» проиграл «Боавиште», получив 3 красные карточки за 6 минут
Футбол / Прочие турниры

В 32-м туре чемпионата Португалии «Витория Сетубал» дома разгромно уступил «Боавиште» — 0:3.

На 67-й минуте хозяева остались в меньшинстве, прямую красную карточку получил Жозе Семеду. Вскоре нападающий Юсуфа Нджи вывел гостей вперёд. На 71-й минуте второе прямое удаление заработал форвард «Витории» Зекинья. Через пару минут вторую жёлтую карточку получил Хондер Кадис и оставил хозяев ввосьмером.

На 90-й минуте Пердигао увеличил преимущество «Боавишты». Точку в матче на 12-й минуте компенсированного времени поставил Густаво Сауэрбекк.

Безвыигрышная серия хозяев достигла четырёх матчей, с 33 очками они занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Боавишта» одержала третью победу в четырёх матчах и поднялась на 11-ю позицию.

Португалия - Примейра. 32-й тур
06 мая 2019, понедельник. 22:15 МСК
Витория Сетубал
Сетубал
0 : 3
Боавишта
Порту
0:1 – Njie – 70, 0:2 – Пердигао – 90, 0:3 – Сауэрбекк – 90+12
Удаления: Семеду, 67, Зекинья, 71, Кадис, 73 – нет
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