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СМИ: де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»

СМИ: де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед»
Футбол / Англия

Капитан «Аякса» Матейс де Лигт отказался переходить в «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Star. По информации издания, «красные дьяволы» предложили защитнику пятилетний контракт с зарплатой € 250 тыс. в неделю, но он не согласился.

«Он должен стать лучшим защитником мира. У него будет возможность выбрать любой вариант продолжения карьеры, он не заинтересован в переходе в «МЮ», теперь это непривлекательный вариант.

Матейс знает, что на него большой спрос. Он один из самых востребованных игроков в мире», — рассказал источник из окружения защитника.

Ранее появилась информация, что капитан «Аякса» предпочитает продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», но его агента Мино Райолу привлекают варианты с другими клубами, поскольку они более выгодны с финансовой точки зрения.

Райола склоняется к переходу де Лигта в «МЮ», «Ювентус» или «Баварию»
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