Компани: во время матча все кричали: «Не бей, не бей!», меня это раздражало

Капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани поделился эмоциями от матча 37-го тура чемпионата Англии с «Лестер Сити» (1:0). Бельгийский футболист стал автором единственного гола в этой встрече.

«Я не забивал в этом сезоне, но в такие моменты всегда чувствую, что собираюсь это сделать. Сегодня был немного разочарован, потому что все кричали: „Не бей, не бей!“. Я это слышал и меня это раздражало. Сказал: „Подожди секунду, я не зашёл так далеко в своей карьере, чтобы молодые игроки могли указывать мне, могу ли я пробить или нет. Поэтому просто взял и сделал это!



Всё, что собираюсь сказать, это то, что я забивал такие голы на тренировках. Это забавно, потому что играю 15 лет на высшем уровне, и всегда слышу, как полузащитники говорят: “Не бей, играй в пас». И это в течение 15 лет! Я сказал им: «На днях я пробью из-за пределов штрафной, и собираюсь забить гол, и вы будете счастливы. И сегодня это случилось», — цитирует Компани Sky Sports.