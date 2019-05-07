Защитник «Уфы» Круговой может спустя год вернуться в «Зенит»

Защитник «Уфы» Данил Круговой может покинуть клуб в летнее трансферное окно.



Как стало известно «Чемпионату», 20-летний футболист с большой долей вероятности пополнит ряды «Зенита». Отметим, что в «Уфу» левый защитник перебрался прошлым летом на правах свободного агента как раз из петербургского клуба.



Круговой является выпускником академии «Зенита». С 2015 по 2018 год игрок выступал за вторую команду сине-бело-голубых, после чего отправился в «Уфу». В нынешнем сезоне Данил принял участие в 7 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт один гол.



«Уфа» после 27 туров находится в зоне стыковых матчей, занимая 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 26 очками в активе. В свою очередь «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул.

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