Болельщики ЦСКА признали Сигурдссона лучшим игроком апреля

Болельщики московского ЦСКА признали Арнора Сигурдссона лучшим игроком месяца. Он принял участие в пяти встречах «армейцев» на этом отрезке и забил три гола — два «Спартаку» и один «Анжи».



По итогам голосования среди поклонников красно-синих, которое проходило на официальном сайте клуба, исландский футболист набрал 22 процента голосов. Вторым стал вратарь Игорь Акинфеев, на третьей строчке — полузащитник Никола Влашич. В процентном отношении хорват набрал столько же, сколько защитник Марио Фернандес и форвард Фёдор Чалов, но у него большее количество голосов.

Подопечные Виктора Гончаренко после 27 туров занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место, имея в активе 45 очков.