Агент Фернандеса: трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».



«Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи», — сказал Машадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА готов рассмотреть возможность продажи Фернандеса в «Зенит» и будет требовать за 28-летнего футболиста около € 30 млн. Сам Фернандес не горит желанием покидать «армейцев», но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер. Вероятность сделки будет зависеть от итогов сезона для ЦСКА и результатов борьбы за попадание в Лигу чемпионов.



В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 1 голом и 5 результативными передачами.

ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за € 30 млн