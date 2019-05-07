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Агент Фернандеса: трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи

Агент Фернандеса: трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи
Футбол / РПЛ

Жорже Машадо, агент защитника ЦСКА Марио Фернандеса, прокомментировал информацию о возможном переходе футболиста в «Зенит».

«Трансфер в «Зенит»? Пока это только слухи», — сказал Машадо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее «Чемпионату» стало известно, что ЦСКА готов рассмотреть возможность продажи Фернандеса в «Зенит» и будет требовать за 28-летнего футболиста около € 30 млн. Сам Фернандес не горит желанием покидать «армейцев», но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер. Вероятность сделки будет зависеть от итогов сезона для ЦСКА и результатов борьбы за попадание в Лигу чемпионов.

В нынешнем сезоне Фернандес принял участие в 25 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых отметился 1 голом и 5 результативными передачами.

ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за € 30 млн
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