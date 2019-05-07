Шикунов: Самедов выбыл до конца сезона, а Джано успеет восстановиться быстрее

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов рассказал о состоянии полузащитников Александра Самедова и Джано Ананидзе, которые получили повреждения.



«Александр Самедов выбыл до конца сезона, у него травма задней поверхности бедра, там восстановление 20-30 дней, так что в этом сезоне он не сыграет точно. У Джано не такая серьёзная травма, там проблемы с коленом. Но он успеет восстановиться быстрее, до конца сезона время ещё есть», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, что Самедов перешёл в «Крылья Советов» из «Спартака», а Джано был арендован у красно-белых. Самарская команда после 27 туров занимает в турнирной таблице РПЛ 13-е место.