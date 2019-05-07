Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло поделился мыслями о возможном переходе в туринский «Ювентус».
19-летний футболист провёл вечер 6 мая в ночном клубе, где его узнали болельщики. Фанаты решили поинтересоваться у игрока насчёт его будущего и получили неоднозначный ответ.
«Я счастлив в «Роме», но кто бы отказался от перехода в «Ювентус»? Решать всё равно будет клуб», — цитирует Дзаньоло Football Italia со ссылкой на Corriere Torino.
Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера» летом прошлого года. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 25 матчах итальянской Серии А, в которых записал на свой счёт 4 гола и 2 результативные передачи.
Ранее сообщалось, что помимо «Ювентуса» в услугах Дзаньоло заинтересованы такие команды, как «Бавария», «Манчестер Сити», мадридский «Реал» и «Пари Сен-Жермен».
Дзаньоло: счастлив в «Роме», но кто бы отказал «Ювентусу»?