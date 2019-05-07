Дубль Халка — в видеообзоре матча «Кавасаки Фронтале» — «Шанхай СИПГ»

В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов АФК «Кавасаки Фронтале» принимал «Шанхай СИПГ». Встреча состоялась на стадионе «Кавасаки Тодороки» и завершилась со счётом 2:2.



Уже на 6-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Шанхай СИПГ» Халк, ранее выступавший в составе петербургского «Зенита». Через 7 минут хозяева забили ответный гол — его автором стал форвард Леандро Дамиау. На 66-й минуте защитник «Кавасаки Фронтале» Сого Танигути вывел хозяев вперёд в счёте. Через 5 минут Халк оформил дубль и сравнял счёт. Примечательно, что оба раза Халку ассистировал бывший полузащитник «Челси» Оскар.



«Кавасаки Фронтале» и «Шанхай СИПГ» выступают в группе H, в которой также представлены команды «Ульсан Хёндэ» и «Сидней». «Шанхай СИПГ» набрал 6 очков и занимает второе место в группе, «Кавасаки Фронтале» (5) — на третьем месте.