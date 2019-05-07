Льорис: «Тоттенхэм» должен извлечь уроки из первого матча с «Аяксом»

Вратарь «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом». Напомним, первая встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 1:0. Ответная игра пройдёт завтра, 8 мая, в Амстердаме.



«У „Аякса“ есть небольшое преимущество, и единственный способ пройти в финал — это победить в завтрашнем матче. Только с таким настроем мы можем готовиться к игре. „Тоттенхэму“ необходимо извлечь уроки из первой встречи и действовать.



Мы очень рады выступать в полуфинале Лиги чемпионов, но мы не хотим останавливаться на достигнутом. Это огромная возможность для клуба, поэтому мы полны энергии и желания», — приводит слова Льориса пресс-служба «Тоттенхэма».

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