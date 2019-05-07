Блинд: «Аякс» набрал хороший ход, но подход «Тоттенхэма» на сей раз будет другим

Защитник амстердамского «Аякса» Дейли Блинд поделился ожиданиями от ответного матча полуфинала Лиги чемпионов с «Тоттенхэм Хотспур». Напомним, первая встреча завершилась победой амстердамцев со счётом 1:0.



«Мы набрали хороший ход, но подход „Тоттенхэма“ на сей раз будет другим. Лично я совершенно не нервничаю. Испытываю небольшое напряжение, но это абсолютно нормально. В последние несколько дней сплю очень хорошо. Нам нужно играть так, словно всё только начинается и счёт пока 0:0. Нужно быть агрессивными и искать счастья у чужих ворот. Ничего ещё не решено.



После победы в кубковом финале мы хорошенько отпраздновали в раздевалке, а потом и на домашнем стадионе. Но уверяю вас, это не будет проблемой завтра вечером, поскольку мы уже держали в голове ответную встречу с „Тоттенхэмом“, — приводит слова Блинда официальный сайт УЕФА.

Тен Хаг: «Аяксу» снова надо прыгнуть выше головы в матче с «Тоттенхэмом»