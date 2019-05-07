«Ливерпуль» — «Барселона»: Ориги открыл счёт

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимает «Барселону». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



Счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги, отправивший мяч в ворота «Барселоны» на 7-й минуте. В первом матче, который проходил на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, сине-гранатовые сумели добиться победы со счётом 3:0. Голами отметились нападающие Луис Суарес и Лионель Месси, оформивший дубль.



Вторую путёвку в финал Лиги чемпионов разыграют амстердамский «Аякс» и «Тоттенхэм Хотспур», которые проведут свою игру завтра, 8 мая. Первый матч в Лондоне завершился победой амстердамцев со счётом 1:0.