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Гаттузо и Бакайоко урегулировали конфликт

Гаттузо и Бакайоко урегулировали конфликт
Футбол / Италия

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитник Тьемуэ Бакайоко урегулировали конфликт, который произошёл между ними во время матча 36-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:1). Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, тренер и футболист провели беседу в присутствии руководителей клуба Леонардо и Паоло Мальдини, и достигли примирения на благо команды.

Напомним, в середине первого тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко «послал» Гаттузо.

Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо
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