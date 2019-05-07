Бакайоко выступил с заявлением о конфликте с Гаттузо

Полузащитник «Милана» Тьемуэ Бакайоко в своём «инстаграме» выступил с заявлением о конфликте с главным тренером команды Дженнаро Гаттузо во время матча 36-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (2:1).



«Уже несколько недель СМИ постоянно пишут про меня, но я решил ничего не говорить и продолжать работать. Но то, что было написано в прессе насчёт инцидента в матче с «Болоньей», требует незамедлительной реакции. Для меня недопустим тот факт, что меня представляют как игрока, который отказался выходить на поле после просьбы тренера и не уважает свой клуб и партнёров.



Я начал тот матч на скамейке запасных, но был готов отдаться игре на 200 процентов, даже если бы меня выпустили на пять минут. Когда Лукас получил травму, мне сказали готовиться к выходу на поле. Этим я и занялся. Я разминался две или три минуты и был готов вступить в игру, но затем мне сказали вернуться на скамейку. Это произошло между 23-й и 26-й минутами первого тайма.



Когда я вернулся на скамейку, тренер обратился ко мне со словами, которые я не ожидал услышать. Я лишь повторил то, что сказал Гаттузо. Ничего более. Давайте проясним: я никогда не отказывался разминаться. На видео всё отчётливо видно.



Я лишь хотел помочь своим партнёрам, что я делал на протяжении всего времени в клубе и что буду делать до конца сезона. Вперёд, «Милан», — написал Бакайоко.

Гаттузо: любой может оскорбить меня на поле, но затем встретимся один на один