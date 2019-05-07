Орлов: Маркизио в «Зенит» взяли больным, когда в клубе главенствовал Чинквини

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о состоянии травмированного полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио, который перенёс операцию на колене и выбыл из строя до конца сезона.



«Есть в «Зените» футболист Клаудио Маурисио. Извините, Клаудио Маркизио.



Я говорил уже, что Маркизио поехал в Италию к своим врачам и они ему сказали, что надо делать операцию, какой-то хрящ удалять, если не вникать в медицинские термины. Конечно, немножко обидно за «Зенит», что не до конца изучили состояние физическое, анатомическое, физиологическое игрока.



Брали-то — это всё итальянское наследие было. Хотя он пришёл, когда уже ушёл Манчини, но там ещё главенствовал Чинквини (бывший заместитель спортивного директора «Зенита». — Прим. «Чемпионата»). И они работали. Взяли больным. Ему сделали операцию. Сейчас он только лишь, видимо…



«Видимо» — вводное слово, подразумевающее «возможно/невозможно», что он начнёт тренироваться в июне, когда пойдут новые сборы», — сказал Орлов на своём канале в YouTube.

Маркизио пропустит от четырёх до шести месяцев