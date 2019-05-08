Вартапетов: «Ливер» — «Барса» — 4:0. Не ругайте больше «Спартак»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов вспомнил о разгромном поражении от «Ливерпуля» (0:7) в матче Лиги чемпионов — 2017/18, призвав болельщиков красно-белых поддержать клуб.

«Ливер» — «Барса» — 4:0. «Ливер» — «Спартак» — 7:0. Не ругайте нас больше. Это «Энфилд». И это «Ливерпуль», даже без Салаха. Пока так. И поспокойнее, всё будет хорошо. Но не сразу. Болеем за «Спартак», отдельных идолопоклонников просьба определиться: личности приходят и уходят, клуб остаётся навсегда», — написал Вартапетов в своём «инстаграме».

За четыре тура до конца сезона красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. Команда Олега Кононова отстаёт от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.