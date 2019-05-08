Улье: «Ливерпуль» выглядел практически неотразимо, это пугало «Барселону»

Бывший главный тренер «Ливерпуля» Жерар Улье поделился впечатлениями от полуфинала Лиги чемпионов, в котором английский клуб сыграл с «Барселоной». Встреча состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Напомним, в первом матче, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

«Я не знаю, почему, но у меня было ощущение, что они могут пройти, даже после игры в Барселоне. Им очень не повезло на „Камп Ноу“, но у этой команды есть что-то особенное, и у меня было странное чувство, что они пройдут дальше. Этот клуб — особенный для фанатов. Как только они забили первый гол, я знал, что они выйдут в финал. Они выглядели практически неотразимо, и это также пугало противников. После последнего гола „Барселона“ была словно замороженной», — цитирует Улье talkSPORT.