ФИФА отклонила апелляцию «Челси» на трансферный запрет

ФИФА приняла решение отклонить апелляцию «Челси» на решение о запрете регистрировать новых футболистов в два ближайших трансферных окна. Об этом сообщила пресс-служба организации.

«Челси» запрещено подписывать контракты с новыми футболистами до января 2020 года из-за за нарушений правил регистрации и трансферов несовершеннолетних футболистов.

Но запрет не будет распространяться на игроков младше 16 лет, которые могут переходить в академию «Челси». Также запрет не будет распространяться на женскую и футзальную команду «Челси». Кроме того синие смогут расставаться с футболистами без каких-либо ограничений.



Остался в силе штраф «Челси» в размере $ 600 тыс. Английский клуб имеет право оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде.