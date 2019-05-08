Азар может подать запрос «Челси» о снижении требуемой за него суммы

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Эден Азар стремится перейти в мадридский «Реал» в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS.

По данным источника, футболист может подать запрос руководству клуба о снижении требуемой за него суммы. В данный момент «Челси» и «Реал» ведут переговоры. Английский клуб требует за игрока € 115 млн, но испанцы не хотят платить такую сумму, так как им необходимы средства на другие трансферы. При этом «Челси» не идёт на компромисс по снижению цены.

В нынешнем сезоне 28-летний Азар принял участие в 36 матчах английской Премьер-лиги, в которых стал автором 16 забитых мячей (4 — с пенальти), а также отметился 15 результативными передачами. Контракт форварда с английским клубом действителен до лета 2020 года.