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Каталонский Sport поставил оценки «0» Коутиньо и Ракитичу за матч с «Ливерпулем»

Каталонский Sport поставил оценки «0» Коутиньо и Ракитичу за матч с «Ливерпулем»
Футбол / Испания

Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо получили оценки «0» за игру в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4) от популярного каталонского издания Sport.

Оценки Ракитичу и Коутиньо оказались худшими в команде. Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес удостоились оценки «3». «Четвёрки» получили Нелсон Семеду и Артур. Наиболее высокие оценки — «пятёрки» получили Артуро Видаль и Лионель Месси.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Ливерпулю» по сумме двух встреч со счётом 3:4 и вылетела из турнира. В последний раз каталонский клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2013 году.

Месси с 2013 года не забивает в выездных матчах 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов
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