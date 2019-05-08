Каталонский Sport поставил оценки «0» Коутиньо и Ракитичу за матч с «Ливерпулем»

Полузащитники «Барселоны» Иван Ракитич и Филиппе Коутиньо получили оценки «0» за игру в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:4) от популярного каталонского издания Sport.

Оценки Ракитичу и Коутиньо оказались худшими в команде. Марк-Андре тер Штеген, Серхи Роберто, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Серхио Бускетс и Луис Суарес удостоились оценки «3». «Четвёрки» получили Нелсон Семеду и Артур. Наиболее высокие оценки — «пятёрки» получили Артуро Видаль и Лионель Месси.

Напомним, что «Барселона» проиграла «Ливерпулю» по сумме двух встреч со счётом 3:4 и вылетела из турнира. В последний раз каталонский клуб становился победителем Лиги чемпионов в 2013 году.