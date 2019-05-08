Адвокат: неизвестен срок Кокорина и Мамаева, ведь до конца апелляции они в СИЗО

Директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнёры» Дмитрий Аграновский поделился мнением относительно того, сколько времени форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев проведут в заключении.

«Во время апелляции подсудимые продолжат находиться в СИЗО. Закон о зачёте действует, поэтому, даже если апелляция не изменит приговор, нельзя сказать точно, сколько они просидят. Неизвестно, сколько они ещё просидят в СИЗО, да и приговор могут пересмотреть. У меня было много случаев, когда апелляция снижала приговор от нескольких месяцев до нескольких лет и даже отменяла его. К тому же они уже имеют право на УДО. Есть случаи, когда по УДО уходили прямо из следственного изолятора, если у них хорошее поведение. Дело ещё не сделано, и я желаю ребятам удачи.

Апелляция до вступления в силу приговора может быть лишь одна. Дальше может быть кассация – это обжалование уже вступившего в силу приговора, который обращается к исполнению. Я бы назвал это дело показательным процессом, мол, закон един для всех. Я неоднократно защищал хулиганов, и, если человек ранее не судим, раскаивается, признаёт вину и имеет положительные характеристики, по первому разу дают условный срок.

На мой взгляд, практика показательных процессов осталась в прошлом. Процесс бывает или справедливым, или нет. А показательный процесс заведомо несправедлив. Также всегда огорчает, когда суд даёт столько, сколько просит прокурор, будто адвокатов тут и не стояло. А ведь они работали, представили массу положительных характеристик. Зачем вообще тогда нужна защита, зачем люди раскаиваются и возмещают ущерб? В таком случае можно проводить процесс в присутствии одного прокурора», — сказал Аграновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Бороздиным.