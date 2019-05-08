«Спартак» и «Зенит» заинтересованы в приобретении хавбека «АЗ Алкмар» Тиля

Полузащитник и капитан «АЗ Алкмар» Гус Тиль может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает De Telegraaf.



По информации источника, в услугах 21-летнего голландского футболиста заинтересованы «Зенит» и московский «Спартак». На данный момент конкретных предложений по трансферу хавбека ни от одного клуба не поступало. Нидерландские СМИ утверждают, что российским клубам придётся заплатить значительную сумму, чтобы приобрести Тиля, однако точные цифры не называются. Как сам полузащитник оценивает возможность перехода в российский клуб, пока тоже неизвестно.



Тиль выступает в составе основной команды «АЗ Алкмар» с 2016 года. В нынешнем сезоне голландский полузащитник принял участие в 32 матчах и забил 11 голов.