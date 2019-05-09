Эриксен: надеюсь, Моуре установят памятник в Англии

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Кристиан Эриксен прокомментировал победу в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (3:2) и выход команды в финал турнира.



«Это была странная игра. Мы отставали, пытались дать отпор, и нам везло. Мне жаль „Аякс“, они провели очень хороший матч, но мы сегодня создали больше шансов. Мы боролись за мечту.



Мы чувствовали, что не смогли бы смотреть на себя в зеркало, если бы проиграли. Нам пришлось сражаться, но мы смогли оказать давление на соперника. Моура провёл замечательный матч. Сегодня „Тоттенхэм“ показал большую самоотдачу и преданность. Моура — человек, благодаря которому мы добились победы, он заслуживает самых добрых слов. Надеюсь, ему установят памятник в Англии. У меня нет слов, переполняют эмоции. Да, мне жаль „Аякс“, но в финал попал тот, кто больше этого заслуживал», — приводит слова Эриксена BBC.

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