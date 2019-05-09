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УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал имена претендентов на лучший гол недели в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов

Названы четыре претендента на лучший гол недели в Лиге чемпионов по итогам полуфинальных матчей. Голосование открыто на официальном сайте УЕФА.

Среди номинантов оказались нападающий «Барселоны» Лионель Месси, автор гола в ворота «Ливерпуля» (3:0), Дивок Ориги («Ливерпуль») – гол в ответном матче с «Барселоной» (4:0), полузащитники Хаким Зиеш («Аякс») и Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур») – их голы в матче «Аякс» — «Тоттенхэм» (2:3).

Голы номинантов можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.

Напомним, ранее были названы фамилии футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока недели. В этот список попали: игроки «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум и Трент Александер-Арнольд, а также полузащитники «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура и Мусса Сиссоко.

Вейналдум и Моура – в числе претендентов на звание лучшего игрока недели в ЛЧ
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