Моура забрал мяч после хет-трика в ворота «Аякса»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Лукас Моура после победы над «Аяксом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов, в которой бразилец сделал хет-трик, забрал мяч себе на память. Об этом сообщила пресс-служба лондонской команды.

«Тоттенхэм» одержал победу со счётом 3:2. Первый матч между командами, проходивший в Лондоне, завершился со счётом 1:0 в пользу «Аякса». Таким образом, «шпоры» по сумме двух встречи вышли в финал самого престижного еврокубка.

В финальной игре подопечные Маурисио Почеттино сыграют с «Ливерпулем», который по сумме двух встреч оказался сильнее «Барселоны». Встреча состоится 1 июня на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.