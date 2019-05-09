Кадыров выступил с заявлением после приговора Кокорину и Мамаеву

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал решение суда в отношении нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.



«В нашем отечественном футболе имеются большие проблемы. И они в первую очередь связаны с тем, что клубы делают ставку на легионеров, покупку иностранных футболистов со всех концов мира. Сейчас за границу уходит почти 90% футбольных денег. Складывается абсурдная ситуация, когда страна с почти 150 млн населением зависит от игры иностранцев. Нужно менять стратегию развития футбола и ориентироваться на собственные силы. Свои доморощенные футболисты будут играть лучше, ибо они думают не только о деньгах, но и чести своей родины.



Александр и Павел продолжительное время не играли, отвыкли от футбола, получили моральный и психологический стресс. Это ещё более отдалит их от большого футбола, где привыкли иметь дело со звёздами первой величины», — цитирует Кадырова РБК.



Накануне, 8 мая, Кокорин и Мамаев были приговорены к заключению в колонии общего режима. Форвард получил год и 6 месяцев, хавбек – год и 5 месяцев. К лишению свободы также были приговорены остальные фигуранты дела – младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий.



Напомним, 8 октября прошлого года, молодые люди стали зачинщиками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. 11 октября они были заключены под стражу и последующие полгода провели в СИЗО «Бутырка».

«Как животные себя ведёте». Как сажали и оплакивали Кокорина с Мамаевым Егоров доехал до суда.