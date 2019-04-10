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Эррера не договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Эррера не договорился с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андер Эррера продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает The Times.

По информации источника, испанский полузащитник согласовал с «Пари Сен-Жермен» условия трёхлетнего контракта. Отмечается, что по условиям контракта Эррера будет получать в парижской команде £ 200 тыс. в неделю. Напомним, нынешняя зарплата испанца в «Манчестер Юнайтед» составляет £ 80 тыс. в неделю. Действующее соглашение испанца с «красными дьяволами» истекает летом этого года. Эррера перейдёт в «ПСЖ» в летнее трансферное окно на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Эррера намеревался остаться в «Манчестер Юнайтед», однако не сумел согласовать с руководством клуба условия нового контракта.

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