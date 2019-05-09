Британские СМИ назвали 14-летнего болбоя героем «Ливерпуля» за «предголевой пас»

Британские СМИ назвали 14-летнего болбоя Оукли Каннонье одним из героев полуфинального матча Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной». Именно он при счёте 3:0 в пользу английской команды быстро отдал мяч, после которого был подан угловой и нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги забил четвёртый и решающий мяч.

Мальчику посвятили ряд статей. Выяснилось, что он родом из Лидса и также занимается футболом. Перед матчем всех болбоев проинструктировали о том, чтобы они как можно быстрее передавали мячи футболистам «Ливерпуля», и Оукли прекрасно справился со своей задачей.

В первом матче на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, каталонцы разгромили «Ливерпуль» со счётом 3:0. Таким образом, подопечные Юргена Клоппа вышли в финал Лиги чемпионов, а «Барселона» завершила выступление на турнире.

Видео доступно в «твиттере» Sammy.