Дортмундская «Боруссия» в своём официальном «твиттере» опубликовала фотографию новой домашней игровой формы, в которой команда будет выступать в следующем сезоне.



Комплект выполнен в традиционных для «шмелей» жёлтом и чёрном цветах. При этом на плечах футболки размещён узор. Техническим спонсором «Боруссии» является немецкая фирма Puma.

Дортмундская «Боруссия» представила домашнюю форму на сезон-2019/20 Фото : Официальный «твиттер» ФК «Боруссия» (Дортмунд)

«Боруссия» после 32 туров занимает второе место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги. За два тура до конца сезона «шмели» имеют в активе 70 очков и на четыре очка отстают от мюнхенской «Баварии».



В Кубке Германии подопечные Люсьена Фавра добрались до 1/8 финала, где в серии пенальти уступили бременскому «Вердеру». До аналогичной стадии дортмундцы дошли и в Лиге чемпионов, проиграв «Тоттенхэм Хотспур».