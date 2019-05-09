«Ювентус» хотел пригласить Клоппа, но тренер собирается остаться в «Ливерпуле»

Президент туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли мечтал пригласить на пост главного тренера команды наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Аньелли высоко оценивает работу 51-летнего специалиста и хотел бы видеть его в команде больше, чем Хосепа Гвардиолу, возглавляющего «Манчестер Сити», сообщает Calciomercato.com.

Клопп планирует продолжить работу в мерсисайдском клубе. Он уже договорился с руководством о продлении контракта на пять лет. Новое соглашение будет приносить немцу по € 10 млн в год плюс бонусы. Ожидается, что стороны заключат договор по окончании нынешнего сезона.

«Ливерпуль», набрав 94 очка, занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. 1 июня мерсисайдцы сыграют в финале Лиги чемпионов с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».