Этот сезон изменил футбол. Победа «Ливерпуля» — последнее доказательство

У любого чуда есть две составляющие. Первая: чтобы чудо произошло, нужно приложить все усилия, которые только возможно. Нужно стараться, не сдаваться, отдать все силы, не отступать – в общем, использовать все мотивирующие глаголы, какие есть в словаре. Но этого мало. Футбол полон случаев, когда команда старается, не сдаётся, не отступает до самого конца – а чуда всё равно нет. Потому что соперник просто сильнее или потому что ему повезло выиграть первый матч со счётом 3:0, а это слишком большая фора. Можно сделать всё, но чуда не будет. Чудо недостаточно заслужить, оно не случается с каждым, кто его заслуживает.

На «Камп Ноу» «Ливерпуль» всё сделал правильно, но получил 0:3, хотя счёт мог быть вообще любым, от 2:1 до 5:2. В ответном матче «Ливерпуль» снова сделал всё возможное. Верил в чудо и заслужил его. «Ливерпуль» выполнил свою, человеческую часть работы по созданию чуда. Но что нужно, кроме этого?

Чтобы произошло чудо, должно случиться что-то, во что невозможно поверить до тех пор, пока это не случится.

Все чудеса Лиги чемпионов

Так вот, эта Лига чемпионов уже подарила массу моментов, в которые было невозможно поверить, пока они не случились. Три результативные ошибки «ПСЖ» дома против второго состава «МЮ». «ПСЖ» опозорен (опять), смелый «МЮ» получил чудо. «Атлетико», команда, которая лучше всех в Европе играет в позиционной обороне, упускает преимущество 2:0 и уезжает из Турина опозоренной, а «Ювентус» за счёт банальных навесов идёт дальше. Проблемный, но прагматичный «Реал» получает максимально комфортный результат на выезде, а потом позорится дома, и смелый «Аякс» идёт дальше. Это сенсации, но ведь хватало и других странных эпизодов.

Этот матч уже попал в историю. Как «МЮ» прошёл «ПСЖ»: главное Фергюсон тоже был.

Символ атакующего футбола Гвардиола сыграл крайне осторожно (чтобы не сказать, трусливо) гостевой матч плей-офф, и эта осторожность слишком дорого обошлась ему в ответном матче. Самый гибкий тренер Европы Массимилиано Аллегри через пару недель после собственного чуда беспомощно наблюдал, как «Аякс» возит его команду по всему Турину и ничего не предпринимал. «Аякс» забил «Ювентусу» два, а мог забить четыре, как в Мадриде.

В победе «Аякса» есть несколько необъяснимых вещей. Перечисляем Извините, но это всё-таки сенсация.

Вообще, «Аякс» в полуфинале Лиги чемпионов, причём с победой в первом гостевом матче (правда, судя по последним результатам, удобный счёт ничего не значит) – это же чудо. Речь о команде, которая начала сезон аж в июле, сыграв три раунда квалификации, чтобы просто попасть в Лигу чемпионов.

Слушайте, не многовато ли чудес?

А ведь мы только подходим к самому невероятному из них. К чуду «Ливерпуля».

Что произошло в Ливерпуле? Никто не знает

Забить «Барселоне» четыре гола очень трудно. Забить «Барселоне» четыре гола без Фирмино и Салаха – намного труднее. Забить четыре гола и не пропустить – практически нереально. Забить четыре и не пропустить, когда «Барселону» устраивает счёт, и она может спокойно играть на контратаках, и все её игроки отдыхали в выходные, а игроки «Ливерпуля» провели изматывающий матч, – да, это чудо.

Вы можете пытаться его объяснить, можете говорить, что так и думали и не удивлены, и вообще «Энфилд» — особенное место, но как вы объясните четвёртый гол? Серьёзно, как вообще это можно объяснить? Юрген Клопп не может это объяснить. «Я не понял, что произошло», – вот как он объясняет четвёртый гол. Луис Суарес не может это объяснить. «Мы были как дети», — сказал он про четвёртый гол.

Жозе Моуринью, который сейчас работает (скорее развлекается) экспертом на телевидении, может объяснить что угодно. Но вчера вечером, когда в студии beIN Sports его попросили оценить четвёртый гол в ворота «Барселоны», даже Моуринью растерялся. Прочитайте целиком, это интересно.

«Я не знаю, как к этому относиться. Если бы вы увидели такой гол в матче 14-летних детей, то сказали бы: всё ясно, эти дети не подходят для игры в футбол. Они уснули, ментальность не та. Им не хватает основ. Но ведь этот гол пропустили не дети, а лучшие в мире игроки. Это показывает их состояние. В перерыве мы обсуждали, что если «Ливерпуль» забьёт второй гол, «Барселоне» станет очень трудно справляться с атмосферой. Так и случилось. Во втором тайме атаки шли на ворота с фанатами «Ливерпуля». Но это же «Барселона». Команда с лучшими в мире игроками. Команда, которая привыкла играть на таком уровне. В чемпионате встречается с «Реалом», играет большие матчи в Лиге чемпионов, постоянно выигрывает трофеи. Мне очень трудно объяснить это. Я хотел бы послушать, как это объяснит Вальверде, но боюсь, что и ему будет сложно это объяснить».

Вальверде даже не попытался. «Нас переехали катком. Ответственность за такое поражение лежит на тренере. Мы пытались сыграть немного глубже, но после четвёртого гола всё закончилось». И это всё объяснение?

Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «Барселона» — 4:0. Это был великий футбол! Все подробности матча.

На самом деле, в этих словах Вальверде содержится, возможно, ключ к объяснению сразу нескольких невероятных результатов этой Лиги чемпионов. Суть чудес в том числе и в том, что они случаются редко. Если бы сенсации происходили в каждом ответном ответном матче Лиги чемпионов, их не считали бы сенсациями. Повторю вопрос: не многовато ли чудес?

Что, если нет никаких чудес?

Если исключения становятся слишком частыми, возможно, это признак того, что они становятся нормой. Превращение исключения в правило – редкое явление, но возможное, особенно, если у всех исключительных случаев есть что-то общее. В этом розыгрыше лиги чемпионов у всех сенсаций действительно есть что-то общее.

Победа «Аякса» над «Реалом», над «Ювентусом», победа «Ювентуса» над «Атлетико», победа «МЮ» над «ПСЖ», победа «Ливерпуля» над «Барселоной» — все эти результаты имеют одну общую черту. Так же, как неожиданная победа «Тоттенхэма» над «Сити». Во всех случаях проигравшие команды изначально находились в идеальных условиях для более смелой игры, но сознательно выбрали более осторожную.

Вальверде после матча сказал, что команда пыталась играть более глубоко, но после четвёртого гола всё было кончено. Это нормально, что всё было кончено после четвёртого гола. Ненормально другое: зачем играть более глубоко, когда счёт не 0:4? «Барселона» в домашнем матче не доминировала, даже меньше владела мячом, но много атаковала после перехватов в центре поля и разорвала «Ливерпуль» в быстрых атаках. В гостевом матче атаковать пытался только один человек – Месси. Из восьми ударов по воротам «Ливерпуля» он нанёс пять, и он же отдал пасы под остальные три. Остальные были заняты только обороной. Кто лучше (как Видаль), кто хуже (как все остальные), но обороной. «Барселона» комфортно чувствует себя, играя на контратаках в топ-матчах, но если при счёте 0:1 какая-то контригра ещё была, то во втором тайме, вместо того, чтобы контратаковать при любой возможности, команда сосредоточилась только на обороне счёта. «Барселона» забыла об атаке – и была наказана позором.

Дичайший провал «Барсы». Месси не обгонит Роналду «Ливерпуль» был великолепен, но пижоны опозорились сами. «Золотой мяч» получит ван Дейк.

Сравните это с любым другим чудом этой Лиги чемпионов. «ПСЖ» достаточно силён, чтобы дома не думать о счёте и громить второй состав «МЮ». Но играл на удержание минимального поражения и опозорился. Вылет «Ювентуса» обошёлся без унизительного разгрома, но по той же схеме: можно было хотя бы попробовать сыграть на победу, а не на удержание.

За каждым чудом этой Лиги чемпионов стоит смелость, которая выглядит оправданной только постфактум. Смелость «Аякса» в Мадриде и Турине до матчей казалась наивностью. Смелость «МЮ» в Париже – утопией. За каждым провалом этой Лиги чемпионов стоит осторожность и желание минимизировать риск. Учитывая, что это объединило настолько разных тренеров, как Аллегри, Симеоне, Вальверде и Гвардиола, глупо объяснять каждый случай отдельно и придумывать, кого из них называть трусом, кого шарлатаном и физруком. Если все эти (абсолютно разные по стилю) тренеры применили один и тот же приём, значит, он должен быть как минимум универсальным и эффективным. И, разумеется, рабочим. Но он ни разу не сработал. Это делает текущий сезон уникальным.

Футбол изменился. Обороняться стало невыгодно

Мы видим новый этап эволюции. Футбол изменился. Не в первый раз с начала XXI века, кстати. Сначала появился Моуринью и научил свои команды защищаться так, что мог наказать любого соперника за излишнюю смелость. Он нарушил равновесие, показал новый способ играть. Стиль прижился, стал трендом. Появился целый пласт топ-клубов, который сознательно ждут ошибок соперника, в большей степени, чем строят игру в позиционной атаке. Начался период, когда лучшие обороняющиеся команды обороняются лучше, чем атакуют лучшие атакующие команды. Оборона была в целом выгоднее атаки.

После Моуринью появился Гвардиола. Он научил свои команды позиционно атаковать так, что накажет любого соперника за излишне оборонительный стиль. Если соперник будет осторожен, он только приблизит своё поражение. И вот теперь этот новый стиль тоже освоили все. Почеттино – ни разу не символ атакующего футбола, но он побил Гвардиолу его же оружием. В обоих матчах все его решения по ходу игры были смелыми, направленными на улучшение контроля мяча и выравнивание баланса в сторону атаки. А Гвардиола, который изменил себе в первом матче, а в ответном сделал оборонительную замену, как только добился комфортного счёта, проиграл.

Вылет Гвардиолы из Лиги чемпионов – история про справедливость Это не про карму и Эвребё. Всё сложнее.

Вчера очередной триумф нового стиля отпраздновал Клопп. Кстати, он тоже эволюционировал: когда-то его «Боруссия» могла иметь по итогам матча более высокую цифру по удачным отборам, чем по проценту точности паса. Но он изменился и вчера доказал превосходство атакующего футбола над оборонительным. Как до того доказал «Аякс». Сейчас лучшие атакующие команды атакуют лучше, чем обороняются лучшие обороняющиеся команды. Атака стала в целом выгоднее обороны. Кто этого не заметил, заплатил поражениями разной степени унизительности, а то и презрением болельщиков. Но всё случилось так быстро, что даже лучшие тренеры не предвидели это, а заметили слишком поздно, когда новое правило уже сыграло против них.

Последние годы мы видели относительно равное противоборство идей. Причём, иногда с самыми неожиданными героями: как бы доминирующая «Барселона» при Вальверде держит мяч скорее ради обороны, а забивает в быстрых атаках после перехватов, и в таком стиле дважды выигрывает чемпионат. Зато исторически закрытый «Челси» пригласил тренера, который ставит атакующий футбол, и хотя у Сарри многое не получилось в первый сезон, эксперимент уже точно нельзя назвать провальным. Это конкурентная борьба идей. Но в текущем сезоне в Лиге чемпионов одна идея взяла верх над другой.

То, что происходит сейчас, – абсолютное торжество атакующего футбола. Никакое преимущество нельзя защитить, если думать только о защите преимущества, а не играть на победу. Этот розыгрыш Лиги чемпионов закрепил тенденцию, сделал её правилом.

Выездную победу «Аякса» над «Ювентусом» я посчитал удивительной сенсацией. Вероятность выхода «Ливерпуля» в финал после 0:3 расценивал как чудо. Пожалуй, нужно пересмотреть свои взгляды. Просто футбол изменился. Дело не в чудесах, а в балансе идей. Значит, теперь футбол вот такой. До тех пор пока не появится новый тренер с новыми оборонительными идеями, который научит свою команду защищаться так, как никто больше не умеет. Он накажет любого соперника за излишнюю смелость. А пока он не появится, то, что раньше казалось чудом, будет нормой.

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