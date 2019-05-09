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«Реал» готов перевести Бэйла в дубль

«Реал» готов перевести Бэйла в дубль
Футбол / Испания

Руководство «Реала» намерено оказать давление на вингера команды Гарета Бэйла, чтобы тот покинул клуб. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, в руководстве мадридского клуба остались недовольны последним заявлением агента футболиста Джонатана Барнетта, который сказал, что его клиент намерен отработать контракт до конца. «Сливочные» рассчитывают, что валлиец будет готов сменить команду в летнее трансферное окно. В «Реале» даже готовы рассмотреть вариант со сдачей игрока в аренду или выплатой ему части компенсации по зарплате, если он будет согласен перейти в другой клуб с понижением оклада. Если же 29-летний вингер откажется от ухода, «Королевский клуб» будет готов перевести его в дубль.

В нынешнем сезоне Бэйл сыграл за «Реал» 42 матча, забил 14 мячей и сделал 6 результативных передач.

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