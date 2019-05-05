«Шальке-04» и «Аугсбург» разошлись миром

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Шальке-04» принимал «Аугсбург». Встреча состоялась на стадионе «Фельтинс-Арена» в Гельзенкирхене и завершилась со счётом 0:0.



Главный арбитр матча Мануэль Грефе за игру показал всего одну жёлтую карточку — предупреждение за подножку на 43-й минуте получил полузащитник гельзенкирхенской команды Суат Сердар.



«Шальке» набрал 31 очко и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Аугсбург» (32) — на 13-м месте в таблице немецкой Бундеслиги. Лидером соревнований на данный момент является мюнхенская «Бавария», набравшая 74 очка в 32 матчах. В тройку лидеров турнира также входит дортмундская «Боруссия» (70) и «РБ Лейпциг» (65).



В следующем туре «Шальке» сыграет на выезде с «Байером», а «Аугсбург» примет «Герту». Обе встречи состоятся 11 мая.