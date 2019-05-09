«Ливерпуль» получит от «Барселоны» бонус в размере € 5 млн за переход Коутиньо

«Барселона» выплатит «Ливерпулю» € 5 млн в виде бонуса за трансфер бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, который был оформлен в январе прошлого года. Об этом сообщает Liverpool Echo.

По информации источника, переход 26-летнего хавбека обошёлся каталонскому клубу в € 123 млн. Однако эта сумма не является окончательной, так как в сделку были включены бонусы в размере € 42 млн. Часть из этих денег, а именно € 5 млн, сине-гранатовые будут обязаны перевести на счета красных за то, что бразилец пробился с командой в четвертьфинал Лиги чемпионов.

При этом ранее некоторые СМИ сообщали, что в случае прохода «Барселоны» в финал главного европейского клубного турнира мерсисайдский клуб получил бы от чемпиона Испании ещё € 6 млн.

Напомним, в полуфинале ЛЧ «Ливерпуль» оказался сильнее «Барселоны» (0:3, 4:0).