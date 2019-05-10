Родриго: «Валенсия» не может жаловаться на удачу, когда пропускает 7 мячей

Нападающий «Валенсии» Родриго прокомментировал поражение от «Арсенала» (2:4) во втором матче 1/2 финала Лиги Европы.

«У нас были шансы на положительный исход противостояния, но нет сомнений в том, что «Арсенал» был намного более эффективен, чем мы. Не можем жаловаться на удачу – не тогда, когда вы пропускаете семь мячей за два матча.

В этом противостоянии не было несправедливости. Первый гол придал нам импульс, но из-за ошибки слишком быстро пропустили ответный гол. Каждый следующий мяч Арсенала» усложнял нашу задачу», — цитирует форварда официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче между командами, который состоялся неделю назад в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув», «Арсенал» одержал победу со счётом 3:1.