Альбиоль: только Марадоне удалось в «Наполи» выиграть чемпионат Италии

Защитник «Наполи» Рауль Альбиоль подвёл предварительные итоги сезона. За несколько туров до окончания чемпионата команда обеспечила второе место в Серии А.

«Знаем, что руководство работает над улучшением команды, мы уже некоторое время вместе, новые игроки интегрированы с первого дня. Жаль, что не закончили сезон с трофеем, но в футболе всё может измениться от года к году. Теперь будем готовиться к следующему сезону.

Только Марадоне, лучшему игроку в мире, удалось выиграть здесь чемпионат Италии. За последние восемь лет один и тот же клуб выигрывал каждый раз, а это значит, что остальные 19 команд не выиграли. Единственное, что можем сделать, это упорно работать и стараться каждый день. Никогда не знаешь, когда наступит нужный момент, главное — быть готовым», — цитирует Альбиоля Football Italia со ссылкой на радио Kiss Kiss.