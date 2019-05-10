Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Динамо» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Фото: Quality Sport Images/Getty Images
Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната
Футбол / Франция

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).

Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».

Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».

Неймар подал апелляцию на дисквалификацию за слова о позорном судействе
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент