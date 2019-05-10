Неймар дисквалифицирован на три матча за удар фаната

Французская федерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего «ПСЖ» Неймара на три матча за удар фаната после финальной игры Кубка Франции с «Ренном» (2:2 ДВ, 6:5 по пенальти).



Напомним, что, поднимаясь после матча по трибунам стадиона, Неймар остановился около болельщика, снимавшего футболистов на телефон. Бразилец закрыл рукой камеру и толкнул фаната. Они обменялись парой фраз, после чего Неймар ударил фаната рукой в подбородок.

Видео можно посмотреть в «Твиттере».



Ранее бразильский футболист был дисквалифицирован на три встречи в еврокубках за оскорбление в «Инстаграме» официальных лиц после ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов между чемпионом Франции и «Манчестер Юнайтед».