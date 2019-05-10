Лофтус-Чик — первый из академии «Челси» с 1992 года, забивший за сезон 10 голов

Полузащитник «Челси» Рубен Лофтус-Чик стал первым игроком академии лондонского клуба с 1992 года, которому удалось забить за синих десять или более мячей за сезон.

В ответном полуфинальном поединке Лиги Европы с «Айнтрахтом» Лофтус-Чик забил гол, который стал для него десятым в нынешнем сезоне. Таким образом, он стал первым из академии «Челси», кто достиг этой отметки после Грэма Стюарта в сезоне-1992/93. В том сезоне Стюарт забил девять голов в чемпионате Англии и один в Кубке лиги.

Лофтус-Чик прошёл через все возрастные категории системы «Челси», начиная с команды до восьми лет. В сезоне-2013/14 выиграл молодёжный кубок Англии. Дебют Рубена за первую команду «Челси» состоялся 10 декабря 2014 года в матче Лиги чемпионов против лиссабонского «Спортинга».