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Бербатов: если Бэйла так недооценивают в Мадриде, он может вернуться в Англию

Бербатов: если Бэйла так недооценивают в Мадриде, он может вернуться в Англию
Футбол / Англия

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Димитар Бербатов считает, что форварду мадридского «Реала» Гарету Бэйлу стоит рассмотреть вариант с возвращением в английскую Премьер-лигу.

«Сейчас постоянно появляются слухи. СМИ уже сообщали, что Бэйл может перейти в «Манчестер Юнайтед». Мне очень нравится этот футболист. Считаю, что он не заслуживает такого количества критики в свой адрес. Гарет забил много мячей, в его активе есть важные голы.

Он невероятный игрок. Если Бэйла так недооценивают в Мадриде, он может вернуться в Англию, где фанаты хорошо его знают. Единственный вопрос: куда идти? Кто готов платить ему зарплату и может потратиться на этот трансфер? У больших клубов нет проблем с деньгами, так что, думаю, решение будет найдено», — цитирует Бербатова Goal.

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