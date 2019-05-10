Шервуд: думаю, Бэйл продолжит карьеру в Китае

Бывший главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Тим Шервуд поделился мнением о будущем вингера «Реала» Гарета Бэйла.

«Думаю, что Гарет Бэйл скорее переберётся в Китай этим летом, нежели в Премьер-лигу.Если он хочет сохранить свою зарплату и текущий образ жизни, то думаю, что он отправится в Китай. Я вижу, что Бэйл переживает трудные времена в „Реале“ и что Зидан дал ему „зелёный свет“, чтобы покинуть клуб. Но не думаю, что Бэйл хочет уйти, ведь у него большой контракт. Не вижу, что он может вернуться в „Тоттенхэм“, потому что это сложно выполнимо на финансовом уровне. Это было бы очень романтичное возвращение, но нужно понимать, что это большая трансферная сумма в сочетании с огромной зарплатой, которая даже не ровня зарплате Алексиса Санчеса в „Манчестер Юнайтед“», — приводит слова Шервуда AS.